Salernitana Women: poker interno per le granata

Vince al ‘Volpe’ la Salernitana che nel 25° turno regola con tranquillità la pratica Giovanile Rocca.

Partenza buona delle ospiti che al 12’ tira dalla distanza chiamando in causa Pascale che al 16′ vede una punizione pericolosa terminare sul fondo. Le granata crescono con il passare dei minuti e a metà frazione Sabatino pesca in profondità Olivieri anticipata di un soffio dal portiere ospite.

Le granata vincono al ‘Volpe’

Al 24’ però il capitano sblocca il risultato” Olivieri tiro in porta da calcio di punizione dai 30 metri mettendo la palla nell’angolino. Al 27’ il raddoppio sempre di Olivieri che, concretizza al meglio l’assist di Buechel, scattando sulla linea del fuorigioco, prima di incrociare per il 2-0.

Passa poco più di un giro di lancette e Buechel calcia di prima intenzione con il destro per il tris che chiude i giochi. Il primo tempo si chiude con il tentativo di Sabatino che dal limite trova solo il corner mentre il pallonetto di Colonnese colpisce la traversa senza oltrepassare la linea.

La ripresa vede, al 4′, un tiro pericoloso di Genovese di controbalzo dal limite. Palla di poco alta mentre prima del quarto d’ora arriva la tripletta Olivieri che con un tiro dai 25 metri, da posizione centrale, non lascia scampo all’estremo difensore siculo.

Padrone di casa ancora pericolose al 20′ con Tulimieri che, innescata da Sabatino, calcia alto da posizione più che vantaggiosa mentre al 23’ Olivieri non mette la giusta forza nel suo destro. La gara scorre fino alle battute finali con Colonnese che alla mezzora vede la sua battuta a rete sbattere sul palo. Termina cosi 4-0 per la Salernitana che porta con merito a casa l’intera posta in palio.

Rinviata la gara della Gelbison

La Gelbison, invece, non è scesa in campo per via di un lutto che ha colpito il Villaricca ed il suo capitano Avolio. La gara si potrebbe recuperare la prossima domenica.