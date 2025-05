Salernitana Women: non basta Tulimieri a Palermo

Una buona Salernitana cade a Palermo, nella terzultima giornata del girone C di Serie C: le granata cedono 2-1 in terra sicula nonostante il pari momentaneo di Tulimieri.

Il Palermo si fa vedere in avvio in un paio di circostanze con Cancilla e Piro ma Pascale è attenta mettendoci i guantoni. La Salernitana copre bene il campo cercando di rispondere con le ripartenze di Buechel e Olivieri mentre al 12’ un tiro dalla media distanza di Dragotto esce alto di poco sopra la traversa granata. Al 16’, invece, il Palermo passa con un gol di Incontrera che da calcio d’angolo disegna una traiettoria che si insacca all’altezza del secondo palo. Le padrone di casa provano ad impensierire la retroguardia avversaria con Tarantino e Bruno che però non inquadrano la porta mentre sul tiro di Piro Pascale ci mette i pugni alzando sopra la traversa. La gara scorre così senza particolari sussulti sino all’intervallo con le sicule avanti di una rete.

In avvio di ripresa arriva il pari con Tulimieri, entrata a metà della prima frazione al posto dell’infortunata Buechel, che recupera palla sulla trequarti freddando di piatto Brundo. La Salernitana va ad un passo dal raddoppio al 7’ quando il destro incrociato di Olivieri colpisce la traversa mentre al 12’ il Palermo si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 18’ le ospiti si rivedono dalla lunga distanza con Olivieri che chiama all’intervento salva risultato Brundo. Poco prima della mezzora il Palermo ritorna avanti con una punizione dalla trequarti che trova Cancilla lesta alla deviazione a pochi passi dalla porta. Le ospiti cercano la reazione con Piccolo che non inquadra la porta isolana come capita al 38’ ad Olivieri che da ottima posizione mette di poco sul fondo. Termina così 2-1 per il Palermo.