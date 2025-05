Salernitana Women: il Villaricca passa al ‘Volpe’

Ultima gara interna per la Salernitana che, nel 29° turno del girone C di Serie C, saluta il ‘Volpe’ con una sconfitta. Termina, infatti, 0-2 il match con il Villaricca decisa dalle reti di Klay e Volpe nel finale delle due frazioni.

La gara

Avvio di gara su ritmi gradevoli con le due squadre a fronteggiarsi a viso aperto. Prima occasione di marca granata al 10’ con Colonnese ad imbeccare Olivieri che da buona posizione manda di poco sul fondo. Le ospiti rispondono dopo tre giri di lancette sugli sviluppi di un corner che trova Conti pronta alla deviazione che termina però alta. Al 19’ Salernitana ad un passo dal vantaggio con un cross dalla destra di Colonnese che, sul secondo palo, trova Abate sfortunata al momento dell’impatto a porta praticamente sguarnita. Il match prosegue con continui capovolgimenti di fronte con Volpe, alla mezzora, a chiamare alla parata Pascale dopo una girata centrale nel cuore dell’area mentre al 36’ la punizione, dai 25 metri, di Conti si perde alta sulla traversa come succede subito dopo a Olivieri dall’altra parte del campo. Nel finale di frazione dalla distanza Bottone impegna Pascale che può poco sul diagonale vincente di Klay che, al 41’, porta avanti il Villaricca.

Nella ripresa occasione per Piccolo con un’opportunità ghiotta al 10’: padrone di casa ad un passo dal pari con un cross di Colonnese per Olivieri che dall’altezza dell’area piccola mette alto sopra la trasversale difesa da Balbi. Passano quattro minuti che Tulimieri entra in area e con un diagonale chiama al guizzo Balbi che alza la palla che colpisce la traversa. Al 19’ angolo di Olivieri con Cozzolino a spizzare di testa con la sfera che termina tra le braccia di Balbi, la partita scorre sino al 25’ quando Olivieri calcia una punizione di un paio di metri larga. Il Villaricca si rivede al 34’ quando Galluccio scambia con Volpe imprecisa, però, al momento del controllo all’altezza del dischetto e al 38’ con Bottone che calcia alto dai 25 metri. Al 40’ bella azione sulla destra di Oliveri brava a sgusciare sul binario esterno mettendo un assist, invitante nel mezzo, per Calvanese poco fredda nell’impattare la sfera che termina al lato. Nel finale Gallucci manda alto di testa dopo un corner mentre Volpe deposita in porta, al 45’, una respinta corta di Pascale dopo una punizione per il 2-0 finale.

TABELLINO SALERNITANA-Villaricca 0-2 (Serie C FEMMINILE)

SALERNTINA: Pascale, De Lucia, Ferrentino (44’ st D’Orso), Apicella, Cozzolino (44’ st Genovese), Sabatino, Orefice (6’ st Tulimieri), Abate, (1’ st Calvanese) Falivene (5’ st Piccolo), Colonnese, Olivieri. All. De Risi. A disp: Giliberti Cicchetti, D’ Aura, Donnarumma.

VILLARICCA: Balbi, Russo (48’ st Abbate), Esposito, Bottone, Klai, Riccardi (6’ st Galluccio), Volpe, Coppola (35’ st Ascolese), Napolitano (6’ st Cammarano) Schettino, Conti All: Esposito. A disp Illano, Stravino, Tessitore, Floro Flores.

Arbitro: Iudicone di Formia (Petruzziello- Giugno)

NOTE. Marcatrici: 41’ pt Clay, 45’ st Volpe

Ammonite: Cammarano, De Lucia

Corner: 1-5. Recupero: 1’ pt – 4’ st Spettatori: – circa