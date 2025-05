Salernitana Women: Buechel piega il Catania

Successo meritato della Salernitana che al ‘Volpe’ piega per 1-0 il Catania. Buona prestazione delle padrone di casa che passano nella ripresa grazia a Buechel.

Il Catania parte subito forte ma Basolotta, al primo minuto, non inquadra la porta difesa da Pascale mentre per le granata, al 3’, è Buechel a girare in diagonale verso la porta sicula con sfera sul fondo di poco. Una gara combattuta vede le ragazze di coach De Risi cercare la porta avversaria senza troppa precisione mentre al 20’ le etnee sugli sviluppi di un calcio piazzato vedono ballonzolare la palla nell’area delle padrone di casa con Pascale a fare, però, sua la preda. La Salernitana si rivede al 23’ con Olivieri che mette di poco al lato con Colonnese, poco dopo, a veder murata la sua battuta a rete, dopo un calcio d’angolo. Al 33’ le isolane impegnano Pascale, con Millazzo, che si rifugia in corner, mentre le locali con un cross di Olivieri trovano Colonnese chiusa dall’uscita di Trentadue che al 39’ blocca il tiro dalla distanza di Sabatino. Al 43’ bella discesa di Colonnese che fa tutto bene, tagliando il campo, sino al momento del tiro che non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa succede poco in avvio nonostante i tanti rovesciamenti di fronte. Al quarto d’ora Buechel dal limite non è cattiva a dovere al momento di calciare in porta consentendo la parata agevole di Trentadue, attenta due giri di lancette dopo sul tiro-cross di Sabatino. Al 21’, però, la Salernitana passa in vantaggio: un lancio lungo viene calibrato male da Trentadue che viene scavalcata dalla traiettoria con Buechel ad insaccare a pochi passi a porta sguarnita. Il Catania ci prova senza troppa convinzione alla mezzora quando Picchiarallo trova attenta Pascale dalla distanza come capita sul fronte opposto a Sabatino con Trentadue. La gara scivola così sino al triplice fischio. La Salernitana vince rafforzando ancor di più il suo sesto posto.