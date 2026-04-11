Salernitana: domani la trasferta a Trapani, le ultime di formazione

Dopo le sconfitte contro Potenza e Benevento la Salernitana vuole ritrovare subito i tre punti; i granata sono attesi domani, domenica 12 aprile, a Trapani per la 36esima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il calcio d’inizio al “Provinciale” di Trapani è fissato ale ore 14.30.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Mirko Antonucci è rimasto precauzionalmente a riposo. Differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Palestra e terapie per Filippo Berra e Galo Capomaggio che non saranno del match. A complicare le cose la squalifica di Tascone, Achik e Molina, per Cosmi anche qualche notizia positiva, il recupero di Gyabuaa. L’ex Atalanta è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo il problema al piede che lo ha tenuto fuori nel derby e si candida ad una maglia da titolare.

A trapani in difesa, molto dipenderà dalle condizioni dei singoli anche se potrebbe esserci lo stesso trio visto nel secondo tempo del derby contro il Benevento, con Matino, Golemic e Anastasio, sulle fasce potrebbero partire dal 1′ invece Longobardi e Villa. A centrocampo il tecnico dei granata potrebbe scegliere, con Carriero e Di Vico più De Boer. A disposizione però c’è anche Gyabuaa, tornato a pieno regime. In attacco scelta quasi obbligata con Ferraris in appoggio a Lescano. Oggi la rifinitura in Sicilia.

L’avversaria

Il Trapani, penalizzato di 25 punti, è in piena lotta per non retrocedere, al penultimo posto in classifica a quota 23 punti, insieme al fanalino Siracusa. Nelle ultime cinque gare i siciliani hanno totalizzato solo 5 punti con due sconfitte con Crotone e Foggia, due pareggi contro Picerno e Monopoli e una vittoria contro il Potenza.

I siciliani hanno ottenuto finora più punti in casa che fuori, tra i suoi finalizzatori più importanti ci sono Manuel Fischnaller con 9 reti stagionali, Enrico Celeghin con 5, e Luigi Canotto con 4. I granata quindi dovranno stare attenti ad un Trapani che tanta voglia e fame di conquistare punti per la zona play out.