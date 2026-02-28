Salernitana: domani la prima di Cosmi in panchina, la probabile formazione anti Catania

La Salernitana si prepara al big match della ventinovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, contro il Catania, seconda forza del campionato; la gara, la prima da allenatore dei granata per Serse Cosmi, è in programma domani 1 marzo alle 14:30, allo stadio Arechi di Salerno.

Le ultime dal campo

L’idea di Cosmi è quella di un possibile 3-4-2-1, con Golemic al centro della difesa e Capomaggio nuovamente a centrocampo. Ad affiancare il serbo in difesa potrebbero essere Berra e uno fra Matino e Arena.

In mezzo al campo l’inamovibile Gybuaa affiancherà Capomaggio, il terzo in mediana potrebbe essere uno tra De Boer, favorito, e Tascone; sulle fasce ci sono Villa e Longobardi. Nel reparto offensivo la tentazione è quella del doppio trequartista, con Ferraris che agirebbe da seconda punta con uno fra Achik e Antonucci alle spalle di Lescano. Insegue Molina, idea se dovesse essere riconfermato il 3-4-1-2.

L’avversario

Il Catania, secondo in classifica a quota 59 punti e a cinque punti dalla capolista Benevento, è la miglior difesa del torneo con solo 15 reti subite. Secondo miglior attacco del campionato, invece, per i siciliani, 46 le reti realizzate finora, ad andare più in rete Francesco Forte, che domani non sarà match, e Gabriel Antonio Lunetta con 8 gol all’attivo. Gli etnei nelle ultime 5 gare hanno collezionato 8 punti, due vittorie contro il Giugliano nell’ultimo turno, e contro il Trapani, due pareggi contro Siracusa e Audace Cerignola e una sconfitta in casa del Sorrento.

Domenico Tedesco allenatore dei siciliani ha parlato, nella conferenza pre macht dello stato di forma del gruppo e ha annunciato il recupero di pedine fondamentali. “La squadra sta bene, ha preparato bene questa gara con la giusta importanza” ha detto il mister. Recuperati Caturano, Di Tacchio, Rolfini e Cicerelli.

“Sarà una partita di livello, perché sono due squadre di livello. La Salernitana è una squadra forte, costruita per vincere il campionato. C’è una variabile che è il cambio dell’allenatore e noi dobbiamo essere pronti a capire cosa proporrà. Potrebbero adottare lo stesso sistema di gioco con interpreti diversi, ma anche cambiare totalmente sistema perché il nuovo allenatore e i suoi collaboratori hanno praticato altri moduli in passato. Guardando la squadra per una settimana, un tecnico potrebbe decidere che quel gruppo è adatto a giocare in un modo completamente diverso. Dobbiamo essere pronti a queste variabili, anche sulle palle attive dove non si sa cosa potrebbero fare”, ha detto invece sull big match di domani contro i granata.