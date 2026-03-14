Salernitana: domani Cosmi ritrova il Crotone, le ultime dal campo

Dopo la vittoria casalinga contro il Latina la Salernitana sarà di scena domani 15 marzo a Crotone nel lunch match delle 12.30, valido per la 32esima giornata di campionato di Serie C, girone C. In questa gara Cosmi ritroverà Crotone, dove è stata per lui l’ultima esperienza italiana (2021), Filippo Berra ritornerà “allo Scida” che fino a poche settimane fa difendeva proprio i colori rossoblù, gara speciale anche per Ismail Achik, cresciuto a Cutro, nemmeno 20 chilometri di distanza da Crotone, la Salernitana ritrova Mattia Novella, difensore salernitano arrivato alla corte del tecnico, pure salernitano, Emilio Longo a gennaio.

Le ultime dal campo

Nell’allenamento di ieri gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Differenziato per Federico Brancolini, Galo Capomaggio e Roberto Inglese. Terapie per Matteo Arena. Non ci saranno per squalifica Capomaggio e Golemic, con un passato in terra calabrese.

Il tecnico dei granata potrebbe riproporre il 4-4-2 visto nel derby con la Casertana, con due dubbi da sciogliere su tutti. Nessuno in difesa, dove ci saranno da destra a sinistra, davanti a Donnarumma, Cabianca, Berra, Matino e Villa, di ritorno dalla squalifica. In mezzo al campo Sulle fasce Longobardi a destra, favorito su Quirini, e Achik sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo ad affiancare l’inamovibile Gyabuaa potrebbe essere uno tra Carriero, ora a disposizione dopo cinque gare out per infortunio, e De Boer, autore di una buona prova col Latina, con il primo favorito sull’olandese. L’altro dubbio è sul partner di Lescano. Si giocano una maglia da titolare Ferraris e Molina.

L’avversario

Il Crotone è attualmente al quinto posto in classifica a quota 51 punti, a tre punti di distanza dalla Salernitana, e arriva alla sfida da un buon periodo e con l’obiettivo di agganciare proprio i granata. Nelle ultime cinque gare i ragazzi di Mister Longo hanno ottenuto 10 punti, una sconfitta a Picerno, un pareggio a Monopoli e tre vittorie contro Foggia, Cavese e Trapani nell’ultimo turno.

Terzo miglior attacco quello dei calabresi con 48 reti segnate, tra i suoi uomini più pericolosi c’è Guido Gomez con all’attivo 16 gol; per il Crotone anche la terza miglior difesa del torneo con 29 reti subite.

Dalla Salernitana un’iniziativa per la festa del papà

In vista della festa del papà, la Salernitana ha lanciato una speciale iniziativa chiamando a raccolta padri e figli innamorati della casacca granata: in occasione della prossima gara interna, Salernitana-Team Altamura, i loro volti sorridenti saranno protagonisti del pre-partita e dello speciale contest a loro dedicato nella Fan Zone granata.

Il contest è incentrato sulle foto in grado di testimoniare nel miglior modo la passione per la Salernitana vissuta in famiglia, da piccoli e anche quando si è più grandi, insieme al proprio papà. Ogni foto che parteciperà al contest comparirà sui videowall dello stadio Arechi nel pre-partita della gara tra Salernitana e Team Altamura il prossimo 23 marzo. La foto che otterrà più preferenze da parte degli utenti darà diritto al papà e a suo figlio (o figli) ritratti di ottenere un biglietto di tribuna rossa con accesso all’hospitality per Salernitana-Team Altamura e alla contestuale possibilità di assistere al riscaldamento dei calciatori granata direttamente da bordo campo.















