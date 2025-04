Salernitana, altro stravolgimento: esonerato Breda. Arriva mister Marino

Ancora un ribaltone in casa Salernitana. Dopo anche l’ultimo ko doloroso nel derby con la Juve Stabia, la società granata ha deciso di cambiare rotta. Roberto Breda non sarà più la guida tecnica della squadra. Al suo posto è già pronto Pasquale Marino.

La scelta

Si tratta del quarto tecnico in questa tormentata stagione che vede la Salernitana in totale crisi e in piena lotta per non retrocedere in Lega Pro. Dopo Martusciello, Colantuono e Breda sarà il turno di Marino.

Ma la situazione non migliora anche per quanto riguarda il direttore sportivo con la figura del ds Valentini che traballa.