Salento: segni di cedimento in un edificio storico, evacuato lo stabile

Pronto intervento questa mattina a Salento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un impiegato dell’Ufficio Postale, situato all’interno di un edificio storico affacciato sulla piazza principale, che ha notato crepe e lesioni sulle pareti interne, temendo un possibile cedimento.

Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Giunti sul posto i caschi rossi, insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno effettuato un sopralluogo che ha confermato una condizione di instabilità strutturale, con segni di movimento dell’edificio verso valle. Per ragioni di sicurezza è stato disposto lo sgombero immediato degli inquilini e la transennatura dell’area, al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della viabilità.

Il Comune di Salento, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha diffidato i proprietari dell’immobile a procedere con gli interventi di messa in sicurezza entro i termini previsti dalla legge, disponendo nel frattempo l’interdizione delle zone circostanti fino al completo ripristino della stabilità.

Sospeso il servizio dell’Ufficio Postale

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Santoro, è in contatto con Poste Italiane per la sospensione temporanea del servizio nell’ufficio di Piazza Rosario Rizzo. “Non appena saranno definite le modalità di riorganizzazione e individuata una nuova sede operativa – ha dichiarato il sindaco – la cittadinanza sarà tempestivamente informata”.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un appello alla popolazione: “Invitiamo tutti i cittadini e i frequentatori dell’area a rispettare scrupolosamente le transennature e i divieti predisposti. È una misura di cautela e di buon senso, adottata nell’interesse della sicurezza collettiva”. L’Amministrazione ha infine ringraziato i Vigili del Fuoco per la prontezza e la collaborazione dimostrata nella gestione dell’emergenza.