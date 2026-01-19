Sala Consilina, premiati i vincitori del concorso “Balconi e Corti Addobbate”. Chiusura ufficiale della pista di pattinaggio

Si è svolta ieri sera, nella piazzetta Pappafico ai Giardinetti, la cerimonia di premiazione del concorso “Balconi e Corti Addobbate”.

L’evento, molto partecipato, ha rappresentato anche l’occasione per salutare ufficialmente la pista di pattinaggio su ghiaccio, che nelle ultime settimane ha attirato numerose famiglie, bambini e visitatori, diventando uno dei luoghi simbolo del periodo natalizio in città.

I vincitori

Questi i vincitori del concorso:

1° classificato: Antonella Paladino – via Quattro Querce

2° classificato: Francesco Parente – via San Giovanni

3° classificato: Gaetana Pica – via Sagnano

Il sindaco Domenico Cartolano nel suo intervento ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e la comunità:

“Questo concorso – ha dichiarato – ha dimostrato quanto sia forte il legame tra i cittadini e il nostro territorio. I balconi e le corti addobbate hanno reso Sala Consilina ancora più accogliente e luminosa durante le festività. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha contribuito al successo della pista di pattinaggio, che ha regalato momenti di gioia e spensieratezza soprattutto ai più piccoli”.