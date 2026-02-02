Sala Consilina, ieri la premiazione dell’ottava edizione del Concorso Presepe Insieme

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e religioso del territorio.

Erminio Cioffi

Si è svolta ieri, presso la sede della Società Operaia Torquato Tasso a Sala Consilina, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Concorso “Presepe Insieme”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e religioso del territorio.

Il concorso

Il concorso è stato organizzato dal sodalizio salese in collaborazione con il Circolo Acli “Camminare Insieme” e la Parrocchia di San Marco Evangelista di Teggiano, con l’obiettivo di valorizzare l’arte presepiale come espressione di fede, tradizione e partecipazione comunitaria.

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, insieme ai familiari di Franco Ricciardi, storico dirigente delle Acli teggianesi e della Torquato Tasso, nonché attivo collaboratore della Parrocchia di San Marco e appassionato cultore dell’arte del presepe, figura ricordata con commozione e gratitudine.
La giuria, presieduta da don Angelo Pellegrino, parroco di San Marco Evangelista, era composta da Maria D’Elia, Sonia Marino, Rossella Pascuccio, Michela Pericolo, Giovanni Arpea, Guido Carrano, Giuseppe Paglia e Raffaele Pugliese, che hanno valutato le opere partecipanti tenendo conto di originalità, valore artistico, messaggio religioso e cura dei particolari.

I premiati

Categoria Parrocchie – Associazioni
1)    Pro Loco Teggiano
2)    Chiesa del Sacro Cuore – Prato Perillo
3)    Santuario di San Michele – Sala Consilina

Categoria Scuole
Scuola Primaria San Marco

Categoria Famiglie
1)    Galatro Fabio
2)    Famiglia Tramontano
3)    Di Sarli Enza

