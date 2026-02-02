Sala Consilina, ieri la premiazione dell’ottava edizione del Concorso Presepe Insieme

Si è svolta ieri, presso la sede della Società Operaia Torquato Tasso a Sala Consilina, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Concorso “Presepe Insieme”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e religioso del territorio.
Il concorso
Il concorso è stato organizzato dal sodalizio salese in collaborazione con il Circolo Acli “Camminare Insieme” e la Parrocchia di San Marco Evangelista di Teggiano, con l’obiettivo di valorizzare l’arte presepiale come espressione di fede, tradizione e partecipazione comunitaria.
Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, insieme ai familiari di Franco Ricciardi, storico dirigente delle Acli teggianesi e della Torquato Tasso, nonché attivo collaboratore della Parrocchia di San Marco e appassionato cultore dell’arte del presepe, figura ricordata con commozione e gratitudine.
La giuria, presieduta da don Angelo Pellegrino, parroco di San Marco Evangelista, era composta da Maria D’Elia, Sonia Marino, Rossella Pascuccio, Michela Pericolo, Giovanni Arpea, Guido Carrano, Giuseppe Paglia e Raffaele Pugliese, che hanno valutato le opere partecipanti tenendo conto di originalità, valore artistico, messaggio religioso e cura dei particolari.
I premiati
Categoria Parrocchie – Associazioni
1) Pro Loco Teggiano
2) Chiesa del Sacro Cuore – Prato Perillo
3) Santuario di San Michele – Sala Consilina
Categoria Scuole
Scuola Primaria San Marco
Categoria Famiglie
1) Galatro Fabio
2) Famiglia Tramontano
3) Di Sarli Enza