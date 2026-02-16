Sala Consilina, i vigili urbani al nido. Educazione stradale a misura di bambino

Una mattinata speciale, all’insegna dell’educazione e della scoperta, quella vissuta presso il nido di Il Sentiero a Sala Consilina. Ospiti d’eccezione i Vigili del Comando di Polizia Municipale di Sala Consilina, accolti con entusiasmo dai piccoli alunni e dalle educatrici.

L’incontro, pensato su misura per i bambini, ha rappresentato un primo approccio alle regole dell’educazione stradale, spiegate in modo semplice, coinvolgente e adatto alla loro età. I vigili hanno mostrato alcuni strumenti del loro lavoro, come il cappello e la paletta, trasformando la lezione in un momento interattivo e ricco di curiosità.

Lezioni di educazione stradale per i bambini di Sala Consilina

Con parole chiare e immagini concrete, i piccoli hanno imparato cosa significa attraversare sulle strisce pedonali, cosa indicano i colori del semaforo, rosso per fermarsi, verde per andare, e perché è importante tenere la mano di mamma e papà quando si cammina per strada.

Durante l’attività i bambini hanno osservato e riconosciuto i colori del semaforo, simulato l’attraversamento sulle strisce pedonali e iniziato a percepire la figura del vigile come un amico e un punto di riferimento nella comunità.

Non sono mancati momenti di gioco simbolico e grande entusiasmo: i piccoli hanno potuto fare domande, indossare il cappello da vigile e vivere un’esperienza educativa concreta e significativa.

Un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini di domani alle prime regole di sicurezza stradale e per rafforzare il senso di fiducia verso chi ogni giorno si prende cura della collettività.