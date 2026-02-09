Sala Consilina festeggia il secolo di vita di Rosina Benvenga

La comunità di Sala Consilina si è stretta attorno alla signora Rosina Benvenga per celebrare un traguardo di eccezionale valore: il compimento del suo centesimo compleanno. Un evento che non rappresenta solo una ricorrenza familiare, ma un momento di gioia collettiva per l’intero comune valdianese, che vede in Rosina una custode di memoria e tradizioni.

Il riconoscimento dell’amministrazione comunale

Per onorare questo secolo di vita, il Sindaco Domenico Cartolano e il Vicesindaco Bartolo Lettieri si sono recati personalmente in visita presso l’abitazione della centenaria. Durante l’incontro, i rappresentanti istituzionali hanno consegnato alla signora Rosina una targa commemorativa. Il gesto è stato inteso come un simbolo di “affetto, gratitudine e riconoscenza a nome dell’intera comunità”, sottolineando il legame profondo che unisce l’istituzione ai suoi cittadini più longevi.

Un secolo di storia e valori condivisi

I cento anni della signora Benvenga racchiudono un’esistenza densa di significati, attraversata con dignità e forza. La sua storia personale è fatta di ricordi, sacrifici e valori, elementi che hanno caratterizzato un intero secolo di mutamenti sociali e storici.

La festeggiata è stata indicata come una testimonianza vivente dell’amore per la famiglia e per il proprio paese, fungendo da esempio per le generazioni più giovani.