Cronaca

Sala Consilina: donna sola in casa avverte malore, salvata grazie ai vicini

Per accedere all’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Erminio Cioffi
Vigili del Fuoco

A Sala Consilina una donna è stata soccorsa dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava sola nella propria abitazione.

La ricostruzione

Secondo quanto si apprende, la donna si trovava in casa in via Matteotti quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante le difficoltà, è riuscita ad avvisare i vicini di casa che hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo così l’attivazione dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Poiché la porta dell’abitazione era chiusa a chiave dall’interno, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a forzare il portone di ingresso per consentire ai soccorritori di accedere all’appartamento.

Leggi anche:

Sala Consilina: Comune e Parrocchia fanno ricorso al TAR per il futuro della vecchia Chiesa della Santissima Trinità

Una volta entrati, i sanitari hanno trovato la donna riversa sul pavimento. La caduta le avrebbe provocato diversi traumi e, secondo le prime informazioni, anche una possibile frattura a una gamba.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Ospedale Luigi Curto di Polla per gli accertamenti e le cure del caso.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa Cecilia

L’uomo ha riportato ferite e contusioni. Necessario il trasferimento in ospedale

Agropoli Lungomare

Agropoli si rifà il look: manutenzione al via sul Lungomare San Marco e piano asfalti in centro

Al via i lavori di manutenzione sul lungomare San Marco ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi annuncia interventi su decoro, arredo urbano e nuove asfaltature in attesa del progetto Waterfront

La Polisportiva Basket Agropoli cade a Pozzuoli

Nonostante un buon avvio i delfini vengono sconfitti 84 a 75

Dissesto idrogeologico a Santa Marina e Torraca: crolla la provinciale a Salise, strade chiuse e viabilità in ginocchio

Si aggrava la frana in contrada Salise a Santa Marina: cede il muraglione e gran parte della carreggiata. Nuovi divieti di transito anche a Torraca in località Nurriti Fenosa

Traffico

Incidente sulla Cilentana: feriti, disagi e lunghe code

È successo questo pomeriggio, notevoli disagi alla circolazione

Polizia stadio Arechi

Salernitana, protesta dei tifosi alla vigilia della gara col Latina: “Non meritate la nostra passione”

Cori e striscioni di protesta alla rifinitura della squadra

Mimosa

Oltre la mimosa: a San Mango Cilento un viaggio tra storia e conquiste femminili

Non una semplice ricorrenza, ma un viaggio nel tempo e nella società

Promozione, Agropoli ripresa nel finale. Volpe: “Provo vergogna”

La Virtus Montoro fa 2-2 all'ultimo secondo: crisi totale per i delfini

Santa Maria, che vittoria! Tre punti cruciali in casa della Sanseverinese

La squadra di mister Condemi guadagna tre punti preziosi in chiave salvezza

Referendum sulla Giustizia: ad Albanella un incontro per il Sì

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto pubblico tra professionisti del diritto, rappresentanti istituzionali e cittadini

Polla, la consigliera Mignoli lascia la Lega: “Mancano le condizioni per restare”

Tensioni interne alla partito, la Lega perde pezzi

Paura a Pastena: incendio divampa in un appartamento di via Orazio Flacco

Incendio in via Orazio Flacco a Salerno: i Vigili del Fuoco domano il rogo divampato in una cucina a Pastena. Nessun ferito, ingenti i danni all'abitazione