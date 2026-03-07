Sala Consilina: donna sola in casa avverte malore, salvata grazie ai vicini

A Sala Consilina una donna è stata soccorsa dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava sola nella propria abitazione.

La ricostruzione

Secondo quanto si apprende, la donna si trovava in casa in via Matteotti quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante le difficoltà, è riuscita ad avvisare i vicini di casa che hanno immediatamente lanciato l’allarme, permettendo così l’attivazione dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Poiché la porta dell’abitazione era chiusa a chiave dall’interno, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a forzare il portone di ingresso per consentire ai soccorritori di accedere all’appartamento.

Una volta entrati, i sanitari hanno trovato la donna riversa sul pavimento. La caduta le avrebbe provocato diversi traumi e, secondo le prime informazioni, anche una possibile frattura a una gamba.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Ospedale Luigi Curto di Polla per gli accertamenti e le cure del caso.