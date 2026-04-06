Cronaca

Sala Consilina, auto vola nel fiume nella notte: agente fuori servizio salva il conducente

Dramma sfiorato tra Sala Consilina e Teggiano: un'auto finisce nel fiume alle 2:30 del mattino. Decisivo l'intervento eroico di un agente della Polizia Locale

Erminio Cioffi

Momenti di paura quelli vissuti nella notte tra Sala Consilina e Teggiano. Intorno alle 2:30, un’auto è uscita improvvisamente di strada, finendo la sua corsa nel letto del fiume in un tratto periferico e scarsamente illuminato del territorio.

La dinamica del salvataggio

L’impatto è stato violento e la vettura è rimasta parzialmente sommersa. Con l’abitacolo che rischiava di riempirsi d’acqua in pochi minuti, la situazione è apparsa immediatamente disperata.

A evitare la tragedia è stata la prontezza di un agente della Polizia Municipale, che si trovava casualmente in zona insieme a un amico. I due, accortisi del veicolo nel corso d’acqua, non hanno esitato un istante: nonostante il buio fitto e le condizioni impervie del greto del fiume, si sono immersi per raggiungere l’auto.

L’intervento decisivo

Sfidando il pericolo, sono riusciti a forzare una portiera e a estrarre il conducente, mettendolo in salvo sulla riva prima che fosse troppo tardi. Un gesto di straordinario altruismo e sangue freddo che ha trasformato quello che poteva essere un dramma in una storia di eroismo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.