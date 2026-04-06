Sala Consilina, auto vola nel fiume nella notte: agente fuori servizio salva il conducente

Momenti di paura quelli vissuti nella notte tra Sala Consilina e Teggiano. Intorno alle 2:30, un’auto è uscita improvvisamente di strada, finendo la sua corsa nel letto del fiume in un tratto periferico e scarsamente illuminato del territorio.

La dinamica del salvataggio

L’impatto è stato violento e la vettura è rimasta parzialmente sommersa. Con l’abitacolo che rischiava di riempirsi d’acqua in pochi minuti, la situazione è apparsa immediatamente disperata.

A evitare la tragedia è stata la prontezza di un agente della Polizia Municipale, che si trovava casualmente in zona insieme a un amico. I due, accortisi del veicolo nel corso d’acqua, non hanno esitato un istante: nonostante il buio fitto e le condizioni impervie del greto del fiume, si sono immersi per raggiungere l’auto.

L’intervento decisivo

Sfidando il pericolo, sono riusciti a forzare una portiera e a estrarre il conducente, mettendolo in salvo sulla riva prima che fosse troppo tardi. Un gesto di straordinario altruismo e sangue freddo che ha trasformato quello che poteva essere un dramma in una storia di eroismo.