Sala Consilina: all’IIS Cicerone il “Robot Day”, un viaggio nel mondo della robotica educativa

Sabato 15 novembre l’I.I.S. Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e dei Monaci Digitali, organizza il “Cicerone Robot Day”, un evento interamente dedicato alla scoperta della robotica educativa.

L’appuntamento è dalle 16:00 alle 19:00 presso l’HUB Innovation di Sala Consilina. Studenti, famiglie e curiosi avranno l’opportunità di vivere un pomeriggio immerso nella tecnologia, tra laboratori, dimostrazioni e attività pratiche.

Le attività

Durante il pomeriggio sarà possibile:

Assistere alla programmazione del robot educativo mBot

Sperimentare la manipolazione di un braccio robotico antropomorfo

Partecipare a sfide ed esperimenti interattivi

Un’occasione unica per osservare la robotica “dal vivo”, comprendere i meccanismi che animano i robot e scoprire come il linguaggio della programmazione possa tradursi in movimento e creatività.

Il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Iniziative come questa rappresentano un investimento sul futuro dei nostri giovani. Offrire loro la possibilità di esplorare la robotica, la programmazione e l’innovazione tecnologica significa aprire nuove prospettive di crescita, conoscenza e competenza.”

L’evento è rivolto a studenti, famiglie, insegnanti e appassionati di tecnologia. Un’occasione per avvicinarsi al mondo della robotica educativa e comprendere come l’innovazione possa diventare strumento di formazione e crescita.