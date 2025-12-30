Sacco, “Note di Speranza”: il Grande Gospel di fine anno con la Star Ruth Whyte

Sacco si prepara a salutare il 2025 con un evento artistico di assoluto rilievo internazionale. Il prossimo 31 dicembre, alle ore 11:30, la suggestiva cornice della Chiesa di San Silvestro Papa diventerà il palcoscenico di un’emozionante Matinée dedicata alla musica dell’anima.

L’evento

Protagonisti dell’evento saranno i Gospel Italian Singers, ensemble d’eccellenza che per l’occasione sarà accompagnato da una guest star d’eccezione: Ruth Whyte. Ad arricchire ulteriormente la performance ci sarà la partecipazione del “Special Singer” Prince Aka, il tutto sotto la prestigiosa direzione musicale del Maestro Francesco Finizio.

Lavoro svolto in sinergia

L’iniziativa non è solo un momento di celebrazione locale, ma si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione territoriale. Il concerto è infatti promosso dal Comune di Sacco in collaborazione con la Pro Loco Sacco, ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per cittadini e turisti di vivere l’atmosfera delle festività attraverso la potenza comunicativa e spirituale della musica Gospel.