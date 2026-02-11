Ruggi di Salerno, vertice tra Direzione Strategica e sindacati: apertura sul contratto integrativo e priorità su stabilizzazioni e indennità

Ieri si è tenuta la prevista riunione tra la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno guidata dal Manager Sergio Russo alla quale hanno partecipato la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria e la delegazione trattante di parte pubblica con il Direttore Sanitario dr. Marco Papa, il Direttore del Personale dr. Vincenzo Stucchio, la Dirigente delle Professioni Sanitarie dr. Anna Antonietta Di Gisi e il Dirigente Affari Generali dr. Lello Ventre.

CISL FP: piena disponibilità ad avviare il confronto sul CIA

La CISL FP Salerno nel ringraziare la Direzione Strategica ha ribadito la piena apertura e disponibilità per avviare un serrato confronto con l’ente al fine di favorire, nell’ambito della calendarizzazione da definire in base a priorità condivise, l’avvio delle trattative per la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, pur consapevole della attuale situazione in cui versa l’azienda e in una visione prospettica che a breve dovrebbe concludersi con un assetto definitivo del management.

Il manager Russo conferma continuità con la linea Verdoliva

Consapevole di tale stato dell’arte la CISL FP ha plaudito alle posizioni assunte dal manager Russo, il quale ha dato seri e sinceri segnali di continuità perseguendo le linee tracciate dal precedente Direttore Generale Ciro Verdoliva, garantendo ed assicurando massima attenzione e partecipazione a tutte le dinamiche relative al confronto negoziale al fine di migliorare le condizioni dei lavoratori e degli utenti attraverso priorità da condividere anche e soprattutto per favorire processi di riorganizzazione dei servizi per adeguarli nel concreto al fabbisogno assistenziale della comunità di riferimento.

CISL FP: apprezzamento per il senso di responsabilità del Direttore Generale

Siamo ampiamente soddisfatti – dichiara il Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno Alfonso Della Porta – per il senso di appartenenza all’azienda mostrato dal Direttore Generale che esplicitamente ha dichiarato la volontà di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità sui processi allo stato portati alla sua attenzione nel rispetto degli obblighi di mandato al momento a lui attribuiti. Infatti al termine del confronto tra i punti chiave delle cose che potrà affrontare e che non ricadono sugli atti di programmazione che obbligatoriamente dovranno essere affrontati con la nuova direzione strategica che nel breve periodo dovrà essere nominata e nella condivisione che molti istituti del CIA per essere declinati hanno bisogno della definizione dei fondi contrattuali, ha rassicurato la piena disponibilità ad affrontare alcune materie sulle quali potrà essere determinate: stabilizzazioni del personale precario nel rispetto delle linee guida regionali che ne hanno sottolineata la possibilità fino al 31 dicembre 2026.

Via libera a valorizzazioni e progressioni verticali del personale

Valorizzazione e verticalizzazione del personale interno a cui seguirà l’immediato avvio delle procedure nell’ambito degli accordi già intervenuti sulla materia; sollecitare la conclusione del concorso per assistenti amministrativi ancora in cantiere dopo oltre cinque anni e di tutte le procedure già messe in campo per le altre figure professionali; analizzare nel concreto l’attivazione delle procedure per la sostituzione dei lavoratori per assenze prolungate (maternità e gravi patologie) attraverso la verifica dettagliata delle dotazioni organiche nei servizi ed unità operative ove tale necessità viene richiesta; verificare e sbloccare le procedure per i rilasci dei nulla osta anche alla luce delle concessioni già intervenute allo stato sospese.

Indennità COVID: CISL chiede il completamento dei pagamenti

Portare a termine definitivamente le procedura di erogazione dell’indennità COVID atteso che allo stabilimento Ruggi per i servizi Pronto Soccorso Generale/Radiologia/Neuroradiologia, nonostante siano state elaborate le relative relazioni, le previste indennità non sono state riconosciute ed erogate in uno alle verifiche delle quote da erogare per la partecipazione ai progetti finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi; verificare il pagamento di particolari indennità anche alla luce di eventuali conteziosi attivati e che hanno visto l’ente soccombere.

Avvio della contrattazione integrativa aziendale: impegni dell’Azienda

Per quanto attiene nello specifico la contrattazione integrativa aziendale l’azienda ha preso impegni per avviare il confronto, in attesa della definizione dei fondi e su cui ha annunciato di aver stipulato una convenzione per chiudere nel breve periodo tale aspetto, sulla regolamentazione di alcuni istituti comunque deputati al confronto negoziale: Differenziali Economici di Professionalità; Mobilità.

Deroga al vincolo di esclusività ex art. 34 CCNL 2022/2024; Lavoro agile/smart working; Prestazioni aggiuntive/Abbattimento liste di attesa ex art. 32 CCNL 2022/2024; Orario di lavoro; Premialità/Produttività; Sistema indennitario ex art. 68 CCNL 2022/2024; Regolamentazione degli Incarichi e comunque su tutti gli aspetti ritenuti prioritario attraverso una calendarizzazione tematica su ognuno di essi.