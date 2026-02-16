Rucola della Piana del Sele IGP: il successo alla Fruit Logistica di Berlino traina l’economia campana

La Rucola della Piana del Sele IGP si conferma protagonista assoluta dello scenario ortofrutticolo internazionale, ricoprendo un ruolo di primo piano durante l’ultima edizione della Fruit Logistica di Berlino. L’eccellenza campana ha rappresentato un pilastro fondamentale per la DOP Economy regionale, consolidando il legame tra territorio, innovazione e mercati esteri.

La rucola campana alla conquista di Berlino

La partecipazione alla fiera di Berlino ha permesso di evidenziare come la Rucola della Piana del Sele IGP non sia solo un prodotto agricolo, ma un vero e proprio volano economico per la Campania. All’interno di uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo per il settore ortofrutticolo, il Consorzio di Tutela ha ribadito la propria missione strategica.

“Il nostro ruolo è essere alleati di produttori e consumatori”, è il messaggio centrale emerso durante l’evento. Questa visione sottolinea la volontà di creare un ponte solido tra chi coltiva con dedizione e chi ricerca qualità e sicurezza alimentare sulle tavole globali.

Il valore della DOP economy per il territorio

Il successo riscontrato alla Fruit Logistica testimonia la crescita esponenziale del comparto. La certificazione IGP garantisce standard qualitativi elevatissimi, permettendo alla rucola campana di distinguersi dalla concorrenza internazionale. La capacità di fare sistema ha permesso ai produttori locali di affrontare le sfide del mercato globale con maggiore forza contrattuale.

La DOP Economy in Campania trova in questo prodotto un esempio virtuoso di integrazione tra sostenibilità e profitto. Il riconoscimento del marchio di tutela assicura infatti la tracciabilità della filiera, un elemento sempre più richiesto dai consumatori europei ed extra-europei, rafforzando la reputazione del Made in Italy nel settore delle insalate di quarta gamma.

Strategie di crescita tra innovazione e tutela

L’obiettivo per il futuro è continuare a trainare il settore agricolo regionale attraverso una promozione costante e una difesa rigorosa delle specificità produttive. La presenza a Berlino ha confermato che la Rucola della Piana del Sele è percepita come un prodotto premium, capace di generare valore aggiunto per tutta la catena distributiva.

Essere alleati dei protagonisti della filiera significa, per il Consorzio, investire in comunicazione e controllo, garantendo che ogni confezione rispetti il disciplinare di produzione. Questo impegno si traduce in una maggiore competitività sui mercati esteri, dove la domanda di prodotti certificati e di alta qualità è in continua ascesa.