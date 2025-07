Roscigno, Palmieri: “Fusione dei Comuni, unica possibilità per i piccoli borghi”

Ai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha raccontato del suo appello, lanciato già un po’ di tempo fa alle istituzioni e ai cittadini, per affrontare con serietà la crisi dei piccoli borghi alburnini.

La finalità

“La fusione amministrativa rappresenta l’unica vera via percorribile per far sopravvivere i piccoli borghi delle aree interne perché significherebbe avere più risorse economiche per le spese correnti, comporterebbe la possibilità di alleggerire la pressione fiscale sui cittadini e garantirebbe una governance più efficiente e con maggior peso istituzionale. Se non si agisce molti comuni finiranno” ha spiegato Palmieri.