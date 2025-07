Roccadaspide, scontro tra auto e trattore: 35enne trasportato in ospedale

Incidente tra un’auto e un trattore a Roccadaspide, in località Serra, nella tarda mattina di oggi. A bordo dei due mezzi due uomini del posto.

La dinamica

Ad avere la peggio il conducente del trattore, un trentacinquenne residente in una frazione rocchese, che è caduto dal sedile del mezzo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Per il giovane, che per fortuna non ha riportato ferite gravi, è stato comunque necessario il trasporto presso il locale nosocomio.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide che hanno provveduto a veicolare il traffico e ad effettuare i rilievi necessari.