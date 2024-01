Roccadaspide: presentato il progetto “Bibliolab Incontriamoci in biblioteca” | VIDEO

È stato presentato il progetto nato in risposta all’avviso pubblico “Giovani in biblioteca”. L’incontro, denominato “Bibliolab. Incontriamoci in biblioteca” si è svolto presso l’Aula Consiliare del Comune, e a prenderne parte sono stati il sindaco, Gabriele Iuliano, il presidente di Accademia UDS APS, Danilo Salvatore e il presidente del Forum dei Giovani di Roccadaspide, Matteo Iannone.

Le finalità

L’avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” è finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni come laboratori di lettura, di teatro, di disegno e di fumetti per ragazzi, percorsi di autostima, incontri sul bullismo per docenti e genitori, percorsi di psicologia alimentari, incontri per contrastare le frodi online, lezioni sulla lingua dei segni e giornate dedicate ai ragazzi fragili, musicoterapia, giochi di inclusione, caffè letterari e tanto altro.

Le info utili

L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire la socialità e l’aggregazione e stimolare la partecipazione dei giovani alle iniziative socio-culturali che si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Roccadaspide. Per iscriversi ai laboratori ci si potrà rivolgere o ai componenti del Forum dei Giovani di Roccadaspide o agli uffici del Palazzo Municipale.