Roccadaspide: presentato il “Manifesto dei Forum dei Giovani”

Si è tenuto a Roccadaspide, nella serata di ieri, presso l’Aula Consiliare, l’evento di presentazione del “Manifesto dei Forum dei Giovani”, il documento conclusivo della 9ª edizione del “Forum Day – Gli Stati Generali delle politiche giovanili in provincia di Salerno”.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata promossa dalla Strategia d’Area Cilento Interno presieduta da Girolamo Auricchio in sinergia con il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani – Provincia di Salerno e dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Gabriele Iuliano, con la piena collaborazione dell’Osservatorio Giovani (OCPG) della facoltà di Scienze Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno attraverso la prof.ssa Stefania Leone e tanti esperti del settore.

Gli interventi

Un momento di inclusione e partecipazione tanto che diversi amministratori, provenienti dai comuni della Provincia di Salerno, hanno preso parte all’iniziativa che ha visto la partecipazione dei giovani di tanti Forum della Provincia. Diversi i punti inseriti all’interno del manifesto segno di partecipazione attiva, da parte dei giovani, alla vita pubblica delle Comunità e della volontà di restare.