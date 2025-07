Roccadaspide: paura per un incendio in un appartamento di Piazza XX Settembre

Tanta paura pochi minuti fa a Roccadaspide a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento di Piazza XX Settembre. All’origine dell’incendio, molto probabilmente, un cortocircuito partito da un fornetto elettrico in funzione.

Paura per la proprietaria

La proprietaria dell’abitazione ha sentito uno scatto e ha notato il fumo, prontamente ha dato l’allarme e sono intervenuti subito i residenti con gli estintori oltre agli agenti della Polizia Municipale in servizio. La proprietaria, insieme alla figlia in casa con lei, è riuscita ad allontanarsi subito e per fortuna non si sono registrati feriti.

Gli interventi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che proprio in questi minuti stanno ultimando le operazioni di spegnimento, stanno effettuando tutti i controlli e le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile. Non si sa ancora quanti e quali danni ha riportato l’abitazione a causa del cortocircuito.