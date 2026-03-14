Roccadaspide, paura in località Tempalta. Tetto di una villetta in fiamme

Paura questa mattina in località Tempalta, frazione di Roccadaspide, dove il tetto di una villetta, con ogni probabilità a causa di un cortocircuito, è andato in fiamme.

Ingenti danni ma nessun ferito

Fortunatamente nessuno degli abitanti della casa è rimasto ferito. Ingenti i danni alla copertura dell’abitazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato l’incendio.

Tanti i cittadini e gli amici dei proprietari della casa accorsi per capire cosa fosse accaduto e offrire soccorso e supporto.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile e di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso.