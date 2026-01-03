Roccadaspide: la musica come conforto e vicinanza. Concerto di Capodanno in ospedale

L’Associazione Amici della Musica ha annunciato il Concerto di Capodanno, in programma oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Roccadaspide.

L’evento sarà eseguito dalla Filarmonica di Castel San Lorenzo, sotto la direzione del Maestro Paola Lentisco, e nasce con un obiettivo profondamente umano e sociale: offrire un momento di serenità, condivisione e vicinanza ai pazienti ricoverati, ai loro familiari e al personale sanitario, attraverso il linguaggio universale della musica, riconosciuta come strumento di conforto e supporto emotivo.

L’iniziativa

Il concerto si inserisce nel solco delle iniziative culturali che valorizzano il ruolo della musica non solo come espressione artistica, ma anche come mezzo di sostegno e benessere, capace di creare ponti emotivi e momenti di sollievo all’interno dei luoghi di cura.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio della Città di Roccadaspide, a testimonianza della sinergia tra associazionismo culturale, istituzioni e sanità, nella convinzione che la cultura rappresenti un valore aggiunto fondamentale per la comunità.

Il Concerto di Capodanno vuole essere un augurio musicale per l’anno nuovo, un gesto di attenzione e di vicinanza rivolto a chi vive quotidianamente l’ospedale, sia come luogo di cura sia come spazio di umanità condivisa.

L’ingresso è libero.