Roccadaspide, incidente in località Serra tra l’auto di Poste Italiane e una Fiat 500

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Roccadaspide a causa di un incidente avvenuto nella frazione di Serra, vicino all’incrocio che conduce in località Casalotti.

A scontrarsi, per cause da accertare, la Fiat Panda bianca di Poste Italiane e una 500 L che sopraggiungeva da Roccadaspide centro.

La dinamica

A causa dell’impatto la donna a bordo della 500 è rimasta ferita e sul posto sono intervenute due ambulanze, quella della Croce Rossa di Capaccio Paestum e quella della ValCalore di Roccadaspide.

La donna è stata trasportata in ospedale ma non avrebbe riportato, per fortuna, ferite gravi.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli al Comando di Giuseppe Colella e sul luogo del sinistro sono giunti i carabinieri in servizio presso la Caserma di Aquara guidata dal Maresciallo Pierpaolo Coppola.

A supportare i carabinieri anche gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide fuori servizio al momento del sinistro e l’agente in servizio, Mariangelo Iuliano che ha supportato le operazioni di gestioni del traffico e di ripristino della viabilità.