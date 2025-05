Roccadaspide: il giudice Fiore incontra gli operatori sociali e i cittadini

Grande partecipazione all’incontro tenutosi ieri a Roccadaspide, organizzato dall’Ambito S07 del Piano di Zona in collaborazione con la Cooperativa “Città della Luna“. L’evento ha visto la presenza del Dottor Giovan Francesco Fiore, Giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, che ha approfondito il tema dell’importanza di fare rete per sostenere le famiglie e i giovani, sottolineando anche il ruolo della collaborazione nella prevenzione dei disagi giovanili. Attraverso un’analisi dettagliata basata sui dati, il Giudice Fiore ha evidenziato l’elevato numero di minori coinvolti in reati penali e la necessità di azioni efficaci per il loro recupero.

L’incontro

Oltre al Giudice Fiore, hanno preso parte all’incontro l’avvocato Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide e comune capofila dell’Ambito S07, la dottoressa Elena Palma Silvestri, presidente della Cooperativa Sociale “La città della Luna“, il dottor Paolo Landi, psicologo e psicoterapeuta, e l’avvocato Rosa Egidio Masullo, già responsabile dell’Ufficio di Piano S07. A coordinare gli interventi è stata la dottoressa Lucia Palumbo, attuale responsabile dell’Ufficio di Piano S07.

L’evento

Numerosi cittadini dei comuni dell’Ambito hanno partecipato all’evento, insieme ai sindaci, agli operatori sociali, ai dipendenti e ai professionisti di diversi settori. Presente anche il professore Salvatore Gargiulo, docente universitario ed esperto in consulenza per i Piani sociali di zona, attivo nella ricerca sulla legislazione sociale e nella tutela dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

L’incontro ha offerto spunti di riflessione significativi sul tema del supporto alle famiglie e, al termine del dibattito, i partecipanti hanno avuto modo di visitare il “Centro per le famiglie” dell’Ambito S07, situato a Roccadaspide in Piazzale Crescella.