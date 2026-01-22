Roccadaspide, fondi record per il patrimonio storico: 10 milioni di euro per il restauro dei conventi

Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, sotto la guida del Presidente Gianfranco Capo, ha espresso profonda soddisfazione per i traguardi raggiunti sul fronte della tutela del patrimonio storico-architettonico locale. Attraverso una nota diffusa dal portavoce Alessio Mazzaro, è stato annunciato l’avvio imminente delle procedure per il recupero di due siti di eccezionale valore identitario e culturale per la comunità.

Il restauro dell’ex convento di Santa Maria dell’Arco

Il primo importante intervento riguarda l’ex Convento di Santa Maria dell’Arco. È prevista a breve l’indizione della gara d’appalto per i lavori di restauro e risanamento conservativo della struttura.

L’opera beneficerà di un finanziamento di circa 4,5 milioni di euro, stanziati dal Governo nazionale attraverso i fondi dell’otto per mille a gestione statale. Questo stanziamento permetterà di restituire splendore a un edificio simbolo, garantendone la conservazione per le future generazioni.

Interventi per il convento di Santa Maria delle Grazie

Parallelamente, si attende entro pochi giorni l’emissione del decreto relativo al Convento di Santa Maria delle Grazie, immobile di proprietà della Diocesi di Vallo della Lucania. In questo caso, l’investimento previsto ammonta a circa 5,1 milioni di euro. Complessivamente, la città di Roccadaspide vedrà confluire sul proprio territorio risorse che sfiorano i 10 milioni di euro, una cifra che rappresenta circa un quarto dei fondi nazionali dell’otto per mille destinati alla conservazione dei beni culturali.

Impatto economico e sinergia tra pubblico e privato

Secondo quanto dichiarato dal portavoce Alessio Mazzaro, tali interventi non si limitano alla sola sfera culturale, ma costituiscono un volano per l’economia locale. L’apertura dei cantieri rappresenta un’opportunità strategica per le imprese specializzate nel settore del restauro e della conservazione. “Si tratta di un investimento complessivo che sfiora i 10 milioni di euro, a dimostrazione di una visione che coniuga la crescita culturale e identitaria con lo sviluppo economico”, ha sottolineato Mazzaro, evidenziando come queste operazioni rafforzino il tessuto professionale in un’ottica di collaborazione tra istituzioni e privati.

Il ruolo delle istituzioni e del Governo

La nota di Fratelli d’Italia attribuisce il merito di questi risultati alla costante attenzione del Governo Meloni verso le politiche territoriali. “Siamo di fronte a una prova di attenzione fortissima da parte del Governo per la nostra città, che ci vede protagonisti assoluti nel panorama nazionale”, ha ribadito il portavoce. Il direttivo ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare ai rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui il Viceministro Edmondo Cirielli, il Senatore Antonio Iannone, gli Onorevoli Imma Vietri e Alberico Gambino, e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Giuseppe Fabbricatore, definendo la loro presenza una garanzia per le esigenze della cittadinanza.