Roccadaspide: ecco il Forum dei Giovani. Giuseppe Gorrasi eletto coordinatore

È stato proclamato questa sera il nuovo Forum dei Giovani di Roccadaspide, Giuseppe Gorrasi è stato eletto nuovo Coordinatore dell’importante organismo associativo giovanile con Carla Maggio come Vicecoordinatrice.

Ecco il consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani di Roccadaspide è composta da Giuseppe Gorrasi, Carla Maggio, Rossana Mauro, Dennis Gorrasi, Cristiano Michele Scorziello, Rebecca Guerra, Sofia Esposito, Vito Pio Bellizio e Carmine Brenca. Ad assumere il ruolo di Tesoriere sarà Gianfrancesco Iuliano.

Le deleghe

Rossana Mauro ha assunto il ruolo di Delegata alla Comunicazione Social mentre Cristiano Michele Scorziello è il nuovo Delegato agli Eventi Culturali e Tradizioni, il ruolo di Delegato alle Attività Sportive è stato affidato, invece, a Vito Pio Bellizio e quello di Segretaria a Rosmery Pia Corcillo.

Giuseppe Gorrasi nuovo coordinatore

Giuseppe Gorrasi succede, alla guida del Forum dei Giovani di Roccadaspide, a Matteo Iannone per il quale ha espresso profonda gratitudine.

“I miei complimenti a tutti gli eletti e ringrazio di cuore Carla, Rossana, Cristiano e Vito. Abbiamo iniziato questo percorso insieme circa due mesi fa non sapendo a cosa saremmo andati incontro, ora so che, mettendo da parte l’individualismo e l’egocentrismo, a vincere è stata la squadra.

Lavoro di squadra

Una squadra di ragazzi seri e volenterosi che si sono messi in gioco per l’amore che provano nei confronti del proprio paese. Sono sicuro che riusciremo a portare avanti un lavoro che coinvolgerà tutti.

Ringrazio il Presidente uscente, Matteo Iannone, prima di tutto mio grande amico. Negli ultimi tre anni sono stato al suo fianco in qualità di Vicepresidente, abbiamo fatto tante cose belle insieme ed abbiamo vissuto esperienze uniche che porterò per sempre nel mio cuore.

Noi siamo qui, sempre e solo dalla parte di Roccadaspide, aperti a tutti”, le parole emozionate di Giuseppe Gorrasi nel suo discorso di insediamento.

Le elezioni

L’affluenza per le votazioni del nuovo Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani di Roccadaspide è stata importante: circa 300 votanti. Una partecipazione giovanile notevole, segno di una Città attiva e con tanta voglia di fare, come ha ricordato anche il Sindaco, Gabriele Iuliano.

Le parole del primo cittadino

“Il Forum dei Giovani di Roccadaspide è un’Istituzione importante che da anni, insieme all’Amministrazione, insieme a tutte le associazioni partecipa alla vita della Città e l’entusiasmo di questi ragazzi è veramente meraviglioso.

Ancora una volta hanno dato dimostrazione di serietà. Vedere tanta partecipazione ci emoziona e inorgoglisce” ha fatto sapere il Sindaco augurando a tutti i Giovani del Forum un buon lavoro.