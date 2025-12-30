Roccadaspide, consigliere regionale neoeletto Minella: “Farò tutto per il territorio”

Ha fatto tanto discutere la decisione di Mimì Minella, neoeletto consigliere regionale con la Lega, di lasciare, durante il primo consiglio regionale tenutosi ieri, il partito e dichiararsi del Gruppo Misto.

Una scelta che ha provocato rabbia e indignazione nel partito. “Con ogni probabilità si tratta del primo caso in Italia di un consigliere che cambia gruppo addirittura al primo Consiglio Regionale” ha fatto sapere in una nota Luigi Barone, responsabile Campania Enti Locali della Lega Salvini Premier.

Alle telecamere e ai microfoni di InfoCilento, Minella, originario di Felitto e residente a Roccadaspide, già Provveditore agli Studi di Salerno, poco prima del primo Consiglio Regionale si è detto deciso ad impegnarsi al massimo per fare il bene del territorio cilentano, delle aree interne e non solo, garantendo il suo impegno alla Regione Campania.