Roccadaspide, camion si ribalta in curva. Paura nella frazione di Tempalta

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Roccadaspide: sulla strada che attraversa la frazione di Tempalta dove un camion si è ribaltato in curva e ha ostruito la carreggiata.

Incidente a Roccadaspide: le condizioni del conducente

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale in servizio con il Maresciallo Elvira D’Angelo e l’agente Antonio Di Filippo che hanno provveduto a svolgere tutte le operazioni necessarie a veicolare il traffico e a gestire la messa in sicurezza della carreggiata.

Solo tanto spavento e nessuna conseguenza, per fortuna.

L’incidente si è verificato, di preciso, all’altezza di località Acquaviva.