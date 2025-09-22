Roccadaspide, camion si ribalta in curva. Paura nella frazione di Tempalta

Momenti di paura questo pomeriggio. Illeso il conducente

A cura di Alessandra Pazzanese

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Roccadaspide: sulla strada che attraversa la frazione di Tempalta dove un camion si è ribaltato in curva e ha ostruito la carreggiata.

Incidente a Roccadaspide: le condizioni del conducente

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale in servizio con il Maresciallo Elvira D’Angelo e l’agente Antonio Di Filippo che hanno provveduto a svolgere tutte le operazioni necessarie a veicolare il traffico e a gestire la messa in sicurezza della carreggiata.

Solo tanto spavento e nessuna conseguenza, per fortuna.

L’incidente si è verificato, di preciso, all’altezza di località Acquaviva.

TAG:
Condividi questo articolo

POTREBBERO INTERESSARTI

Nonne e nipote al pc

“Il digitale non ha età”: a Monte San Giacomo un Internet Point per over 65, ecco come funziona

Il punto d’accesso è ospitato presso la sede della Protezione Civile, in…

Federica Pistone
Federica Pistone

San Giovanni a Piro ricorda i suoi 24 internati militari: «Tramandiamo la memoria»

Il sindaco Ferdinando Palazzo: "Ricordiamo la dignità dei nostri compaesani di San…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci
PalaSele Eboli

Furto al PalaSele di Eboli: colpita associazione di ginnastica artistica

Un'associazione sportiva dilettantistica di ginnastica artistica è stata vittima di un furto…

Silvana Scocozza
Silvana Scocozza

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.