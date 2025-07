Roccadaspide: auto a fuoco in località Doglie, paura per il giovane conducente

Paura nella frazione Doglie di Roccadaspide verso le 13:30 di oggi quando un’automobile ha preso improvvisamente fuoco.

L’incendio

Origine dell’incendio, con ogni probabilità, un problema imprevisto al motore dell’auto. Il giovane conducente, un abitante del posto, si è accorto subito della pericolosità di quanto stava accadendo perché ha sentito un rumore, simile ad uno scoppio, provenire dal motore e immediatamente ha abbandonato il veicolo avvolto dalle fiamme subito dopo.

Gli interventi

Ad aiutare le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata l’agente della Polizia Municipale, Gianvito Brenca, che stava rientrando dopo aver terminato da pochi minuti il servizio. Per fortuna le fiamme sono state domate subito grazie anche al passaggio sulla strada, in quel momento di due betoniere cariche di acqua. Le betoniere in transito rientravano da lavoro ed erano scariche di cemento, ma avevano le cisterne cariche, un vero e proprio colpo di fortuna per domare tempestivamente le fiamme. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide ossia il responsabile Giuseppe Miano e l’agente Antonio Di Filippo.

Liberata la carreggiata

Allertati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli giunti sul luogo per le operazioni del caso. La careggiata è stata ripulita e anche la carcassa del veicolo è stata rimossa