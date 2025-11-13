Ristrutturazione Stadio Arechi: al via i lavori in Curva Nord

È stato ufficialmente inaugurato il cantiere che darà il via ai lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi. L’intervento è mirato a rispettare le tempistiche necessarie per sostenere la candidatura della città agli Europei di calcio del 2032, un obiettivo che richiede l’adeguamento della struttura agli standard internazionali.

Dettagli operativi: demolizione e riorganizzazione degli spazi

Gli operai incaricati dei lavori hanno iniziato le operazioni entrando dal varco identificato come Medicina dello Sport. Le prime attività si concentrano sulla dislocazione del settore ospiti e, in particolare, sulla demolizione della curva Nord inferiore.

Una volta avuto accesso al piazzale antistante la curva, sarà avviata la delimitazione dell’area di cantiere, che verrà prontamente recintata e coperta. Sarà interessata dalla recinzione e dai teloni anche la porzione situata alla sinistra dello stadio, dove sono stati recentemente installati i nuovi tornelli.

Lavori nell’area Volpe: un nuovo parcheggio per i tifosi

Contemporaneamente, i lavori proseguono anche nell’area Volpe. Qui l’attenzione è rivolta alle operazioni di sbancamento con l’obiettivo prioritario di creare un parcheggio auto dedicato ai tifosi.

Questi interventi nell’area Volpe si inseriscono nel più ampio contesto di demolizione e successiva costruzione del nuovo stadio.