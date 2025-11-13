Ristrutturazione Stadio Arechi: al via i lavori in Curva Nord

I primi interventi prevedono la dislocazione del settore ospiti e la demolizione della Curva Nord Inferiore

A cura di Ernesto Rocco
Stadio Arechi

È stato ufficialmente inaugurato il cantiere che darà il via ai lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi. L’intervento è mirato a rispettare le tempistiche necessarie per sostenere la candidatura della città agli Europei di calcio del 2032, un obiettivo che richiede l’adeguamento della struttura agli standard internazionali.

Dettagli operativi: demolizione e riorganizzazione degli spazi

Gli operai incaricati dei lavori hanno iniziato le operazioni entrando dal varco identificato come Medicina dello Sport. Le prime attività si concentrano sulla dislocazione del settore ospiti e, in particolare, sulla demolizione della curva Nord inferiore.

Una volta avuto accesso al piazzale antistante la curva, sarà avviata la delimitazione dell’area di cantiere, che verrà prontamente recintata e coperta. Sarà interessata dalla recinzione e dai teloni anche la porzione situata alla sinistra dello stadio, dove sono stati recentemente installati i nuovi tornelli.

Leggi anche:

Stadio Arechi, restyling al via: il via libera della Regione e le polemiche su De Luca

Lavori nell’area Volpe: un nuovo parcheggio per i tifosi

Contemporaneamente, i lavori proseguono anche nell’area Volpe. Qui l’attenzione è rivolta alle operazioni di sbancamento con l’obiettivo prioritario di creare un parcheggio auto dedicato ai tifosi.

Questi interventi nell’area Volpe si inseriscono nel più ampio contesto di demolizione e successiva costruzione del nuovo stadio.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Parco Giochi Palinuro

Palinuro: sport e inclusione sociale. Ecco un nuovo spazio sportivo

Palinuro celebra l'apertura di una nuova area sportiva all'aperto in località Ficocella,…

Ascea, pista ciclabile

Ascea: al via i lavori per la nuova pista ciclabile alla Scogliera

Il progetto esecutivo prevede il rifacimento integrale della pista ciclabile esistente lungo…

Sala Consilina aderisce al progetto “L’acqua che insegna alla sete”: distributori di acqua nelle scuole e biblioteca

Il progetto prevede la posa gratuita di distributori automatici di acqua microfiltrata…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79