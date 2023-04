«Ripristinare la Commissione invalidi civili a Sapri»: la richiesta dell’amministrazione comunale

“È necessario ripristinare nell’immediato la Commissione medica invalidi civile nella città di Sapri“. È quanto contenuto nella delibera di giunta adottata all’unanimità nei giorni scorsi dall’amminostrazione comunale di Sapri guidata dal Sindaco Antonio Gentile.

L’importanza del servizio

Un servizio erogato dall’INPS e presente nella Città della Spigolatrice negli anni addietro ma che ad oggi risulta invece assente. Un servizio di primaria importanza per le fasce deboli “costrette a recarsi a Salerno con problemi anche finanziari”, si legge nella delibera.

La richiesta dell’amministrazione comunale

Da qui la specifica richiesta inoltra dall’amministrazione Gentile all’INPS – sede di Salerno, affinché la Commissione Medica invalidi civili possa essere nuovamente riorganizzata in modo tale da poter servire i cittadini del territorio intero.

La commissione già in precedenza era allocata negli gli uffici INPS di via Principe Amedeo, nel centro della cittadina, e procedeva alle visite di invalidità civile per tutti i residenti del territorio.

Una soppressione dunque che ha causato diversi problemi logistici ai cittadini del comprensorio. Notevoli infatti sono i chilometri che gli aventi diritto devono percorrere per raggiungere il capoluogo di Provincia, dove è presente la sopracitata Commissione. Una situazione troppo disagevole per gli abitanti del Basso Cilento e del Golfo si Policastro.