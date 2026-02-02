Riprendono i voli tra Salerno e Milano: EasyJet riattiva i collegamenti

Il panorama operativo dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si appresta a vivere una fase di ripresa con il ripristino di una delle rotte più significative per il territorio. A partire dal 5 febbraio, la compagnia aerea EasyJet tornerà a garantire i collegamenti diretti tra lo scalo salernitano e l’aeroporto di Milano Malpensa, segnando la fine della temporanea riduzione dei servizi attuata durante la stagione invernale.

Frequenze e programmazione della tratta per Malpensa

La ripresa delle attività prevede una programmazione di due frequenze settimanali, concentrate nelle giornate di mercoledì e venerdì, per un volume complessivo di otto voli al mese. Questa operazione risponde alla necessità di ristabilire una connessione stabile con il principale hub del Nord Italia dopo il calo della domanda registrato nei mesi più freddi. Tuttavia, come già pianificato dal vettore, resta confermata una sospensione programmata dei voli nel periodo compreso tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

L’impatto economico e la continuità territoriale

La riattivazione della rotta per Milano è accolta con favore dalle organizzazioni sindacali, che vedono in questo ritorno un passo decisivo verso il consolidamento dello scalo. La Filt Cgil ha ribadito la rilevanza strategica del collegamento, dichiarando che “il ripristino dei collegamenti diretti con Milano rappresenta un tassello importante per il rafforzamento del ruolo dell’aeroporto nello sviluppo economico e turistico del territorio”. Il mantenimento della continuità operativa è considerato fondamentale per rendere l’infrastruttura un punto di riferimento per l’utenza locale e per i flussi business.

Il futuro dello scalo verso il tavolo ministeriale

Sebbene il focus attuale sia sulla ripresa dei voli, il futuro del collegamento e della logistica aeroportuale sarà oggetto di un tavolo istituzionale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fissato per il 10 febbraio. In tale sede, oltre a discutere del completamento delle opere infrastrutturali e della rete metropolitana, si analizzeranno le prospettive di lungo periodo per garantire che rotte fondamentali come la Salerno-Milano possano operare in un contesto di massima accessibilità e sostenibilità.