“Ricomincio da me”: al via alla Casa Circondariale di Salerno un progetto educativo-formativo dedicato alle persone detenute

La Direzione della Casa Circondariale di Salerno informa che, a partire dal mese di febbraio 2026, prenderà avvio presso l’Istituto il progetto educativo-formativo “Ricomincio da me”, promosso in collaborazione con il Rotary Club Salerno Est.

Ecco a chi è rivolto il progetto

L’iniziativa è rivolta alle persone detenute e si propone di offrire momenti di informazione, riflessione e crescita personale su tematiche legate al benessere, alla salute, all’alimentazione e alla cura di sé, con l’obiettivo di favorire consapevolezza, responsabilizzazione e inclusione. Il progetto prevede un ciclo di incontri che si svolgeranno all’interno dell’Istituto, dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Il programma

1. 13 febbraio 2026 Orto, suolo e agricoltura del benessere Relatore: prof. Michele Sellitto, agronomo;

2. 27 febbraio 2026 Vaccinazione: procedura sanitaria equa, inclusiva e preventiva Relatrice: dr.ssa Giorgia Della Polla, dirigente medico Risk Management e ricercatrice in Igiene generale – AOU Vanvitelli;

3. 6 marzo 2026-Mangiare sicuro “dentro e fuori dal mondo” Relatore: dr. Antonio Di Donna, tecnologo alimentare; 4. 13 marzo 2026 – Salute maschile: l’uomo si racconta “dall’ombelico in su” Relatore: dr. Antonio Brando, medico chirurgo specialista in urologia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione penitenziaria volto a promuovere attività trattamentali e formative che valorizzino la persona detenuta, nel rispetto dei principi costituzionali e della finalità rieducativa della pena.

