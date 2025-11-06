Regionali, Consiglio di Stato conferma il Tar: lista “Roberto Fico Presidente” fuori dalla competizione ad Avellino

Respinti i ricorsi: fuori 4 candidati, Fico perde una lista

A cura di Ernesto Rocco
Roberto Fico

L’ultima parola è arrivata dal Consiglio di Stato, che ha respinto i due ricorsi presentati dai candidati della lista “Roberto Fico Presidente” per la Circoscrizione di Avellino. La decisione dei magistrati della V Sezione ha confermato integralmente il verdetto precedentemente emesso dai giudici del Tar di Salerno, ponendo fine alla battaglia legale in vista delle Regionali del 23 e 24 novembre.

La decisione definitiva

Con la conferma della sentenza del Tar, il Consiglio di Stato ha stabilito l’esclusione definitiva della lista dalla competizione elettorale nel territorio irpino. I ricorsi presentati dai ricorrenti, volti a ribaltare l’iniziale bocciatura, non hanno trovato accoglimento presso la suprema giurisdizione amministrativa.

Il provvedimento ha un impatto immediato sulla composizione dei candidati in lizza. Sono ufficialmente esclusi dalla competizione elettorale Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi.

Un duro colpo per Fico

La conseguenza del doppio respingimento, prima al Tar e ora al Consiglio di Stato, si riflette anche sulla campagna del candidato presidente Roberto Fico. La lista “Roberto Fico Presidente”, estromessa dalla circoscrizione di Avellino, era una delle otto liste che lo sostenevano sul territorio.

