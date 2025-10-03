Reflui in mare a Scario, il presidente Consac Maione “Il mare è eccellente”

Il nucleo Carabinieri forestale di Sapri e il personale del nucleo Carabinieri subacquei di Napoli hanno eseguito alcuni prelievi nell’impianto fognario di Scario su via Marconi

A cura di Maria Emilia Cobucci

Il nucleo Carabinieri forestale di Sapri e il personale del nucleo Carabinieri subacquei di Napoli hanno eseguito alcuni prelievi nell’impianto fognario di Scario su via Marconi.

Le analisi

A seguito delle analisi poste in essere nelle acque reflue in uscita dalla condotta sottomarina risultavano essere presenti quantità elevate di feci solide scaricate direttamente in mare. Elevate due sanzioni amministrative per un importo totale di 50.000 euro a carico della Consac in qualità di trasgressore e al Comune di San Giovanni a Piro in qualità di obbligando in solido.

Le dichiarazioni

“Io mi posso attenere a quelle che sono le notizie che noi abbiamo e che ci da Arpac che ha certificato, e sta continuando a certificare dal mese di Aprile, da quando iniziano i prelievi a mare, che il mare di Scario è eccellente e pulitissimo – ha affermato il Presidente di Consac Gennaro Maione – Come in tutta la costa, il servizio fognario funziona bene. Non è un caso che proprio questo territorio annovera il maggior numero di Bandiera Blu per cui l’efficienza c’è dappertutto e c’è anche a Scario”.

