Rc Auto, provincia Salerno in controtendenza: tariffe in aumento, ma resta tra le più contenute in Campania

I dati dell’Osservatorio Rc auto Facile.it – Assicurazione.it evidenziano ad agosto 2025 una dinamica in controtendenza per le tariffe assicurative in provincia di Salerno rispetto alla media regionale e alle altre province campane. Mentre la Campania nel complesso registra una generale flessione dei prezzi per l’assicurazione Rc auto, il Salernitano marca un lieve rialzo. Nonostante questo aumento, Salerno (insieme ad Avellino) si conferma tra le province in cui il costo dell’assicurazione Rc auto risulta più contenuto rispetto alla media della regione.

L’analisi si basa su un campione di oltre un milione di preventivi effettuati dagli utenti in Campania tra il 1° agosto 2024 e il 31 agosto 2025.

I numeri del rincaro salernitano e del calo regionale

Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Salerno ad agosto 2025 è stato di $840,80 euro, registrando un aumento dell’1,5% su base annua.

In Campania, il premio medio si è attestato a $1.012,76 euro, segnando al contrario un calo del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante questa diminuzione, Facile.it chiarisce che la Campania continua ad essere l’area in cui l’Rc auto costa di più, con una tariffa rilevata il mese scorso più alta del 57% rispetto alla media nazionale.

Napoli, la Provincia più cara d’Italia; Salerno terza in regione

L’Osservatorio dei due portali conferma Napoli come la provincia campana (e italiana) con i valori assoluti più elevati. Nel capoluogo, il premio medio, pur in calo del 5,1%, è stato pari a $1.093,07 euro, e, come annotato dagli analisti, «si è addirittura conquistato il triste primato di essere il più alto di tutta Italia».

Subito dopo Napoli, nella classifica dei costi provinciali campani, segue Caserta, che si posiziona anche come la seconda provincia italiana con le quotazioni più elevate. Qui, il premio medio è stato di $997,50 euro, nonostante una diminuzione delle tariffe del 2,3%.

La provincia di Salerno si colloca al terzo posto in regione con $840,80 euro. Le province con i costi medi più bassi ad agosto 2025 sono: