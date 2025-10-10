Rapina sul lungomare a Salerno: i Carabinieri eseguono ordinanza di custodia cautelare

Il 9 ottobre scorso, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno – Duomo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa, su richiesta della Procura di Salerno, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di F. M., indagato per “rapina“.

Le indagini

Allo stato delle indagini, condivise dal G.I.P., il 17 agosto scorso, su questo lungomare Trieste, si sarebbe impossessato di un borsello contenente la somma di euro 250,00 ed alcune carte di credito sottratte ad uomo dopo averlo aggredito al collo facendolo rovinare a terra.

Le dichiarazioni

“Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento” fanno sapere dalla Procura di Salerno.