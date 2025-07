Rapina e detenzione illegale di armi e munizioni: tre arresti nel salernitano

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno condotto due distinte operazioni nei comuni di Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella (SA), che hanno portato all’arresto di tre persone.

Le operazioni

Il 18 luglio, a Montecorvino Pugliano, sono stati arrestati E.D. e L.G. con l’accusa di rapina impropria. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, i due si sarebbero impossessati di alcune bottiglie di alcolici all’interno di un’attività commerciale e, nel tentativo di garantirsi la fuga, avrebbero aggredito i dipendenti dell’esercizio.

Nella stessa giornata, a Montecorvino Rovella, è stato tratto in arresto V.I. per detenzione illegale di armi e munizioni. L’uomo, privo di un regolare titolo di polizia per la detenzione di armi, sarebbe stato trovato in possesso di una pistola e di numerose munizioni.

Le operazioni rientrano nell’ambito dell’attività di controllo del territorio condotta dai militari dell’Arma, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica.