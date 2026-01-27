PUC di Sala Consilina, aperta la fase delle osservazioni: c’è tempo fino al 27 febbraio

Sala Consilina chiama a raccolta cittadini, professionisti, associazioni e operatori economici per contribuire attivamente alla costruzione del futuro urbanistico della città. Dopo l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, avvenuta lo scorso dicembre dopo 47 anni dall’ultimo strumento di pianificazione, si apre ora una fase fondamentale del percorso: quella della partecipazione pubblica.

Le scadenze

L’Amministrazione comunale ha infatti ricordato che il termine ultimo per presentare osservazioni, proposte e contributi al PUC è fissato al 27 febbraio 2026. Un passaggio previsto dalla normativa regionale, ma che assume un valore strategico per migliorare ulteriormente il Piano prima della sua approvazione definitiva. Gli elaborati del PUC sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici comunali, permettendo a chiunque di esaminare nel dettaglio le scelte pianificatorie che riguardano lo sviluppo del territorio, la tutela ambientale, la mobilità, le aree produttive e i servizi.

“La partecipazione è un elemento centrale di questo processo – ha dichiarato il sindaco Domenico Cartolano -, più osservazioni riceveremo, più avremo la possibilità di perfezionare il Piano e renderlo realmente aderente alle esigenze della comunità. Il PUC non è un atto calato dall’alto, ma uno strumento che deve nascere dal confronto e dal contributo di tutti”.

La finalità

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di arrivare all’approvazione definitiva con un Piano condiviso, moderno e sostenibile, capace di garantire regole chiare e una visione di lungo periodo per la crescita della città. Un invito, dunque, a non restare spettatori, ma a diventare parte attiva di una scelta che inciderà profondamente sul volto di Sala Consilina nei prossimi anni.