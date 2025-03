Provincia, tempo di bilanci ed elezioni. Guzzo: “Enzo Napoli candidatura al rialzo” | VIDEO

Tempo di bilanci per la Provincia di Salerno. Il vicepresidente Giovanni Guzzo è attualmente alla guida dell’Ente a seguito dell’inchiesta che ha portato alla sospensione del presidente Franco Alfieri.

Un cambio al vertice inevitabilmente forzato, che è stato però nel segno della continuità. Dalla mobilità, alle politiche giovanili, all’ambiente e non solo: sono stati tanti i progetti che sono stati realizzati e portati avanti in questi mesi e su cui il vice presidente si è soffermato. Grande attenzione all’edilizia scolastica, ma cresce anche l’attesa per l’inizio dei lavori della Pisciottana.

Si avvicina la data delle elezioni

Intanto, si avvicina la data del 6 aprile, quando sindaci e consiglieri saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della provincia. Il consiglio comunale rimarrà, invece, lo stesso, fino a dicembre 2025. Il Partito Democratico ha ufficializzato la candidatura di Vincenzo Napoli, attuale sindaco di Salerno, alla presidenza della Provincia. La scelta è frutto di un’ampia condivisione tra i sindaci del territorio, emersa nel corso di una riunione convocata dal segretario provinciale del PD, Enzo Luciano. Per il vice presidente Guzzo si tratta di una “candidatura al rialzo”, di una figura “che ha dato tanto al territorio e che potrà dare un impulso notevole all’amministrazione provinciale”.