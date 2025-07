Provincia di Salerno, operazione “Alto Impatto”: controlli straordinari per contrastare la criminalità

Nella serata del 9 luglio, la Questura di Salerno ha dato corso a un’importante operazione ad “alto impatto” nel Comune e nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e combattere la criminalità diffusa. L’intervento, pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito, ha coinvolto in maniera congiunta le principali forze dell’ordine.

Sinergia tra Forze dell’Ordine: presidio capillare sul territorio

L’operazione ha visto la collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con l’impiego di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) e della Squadra Mobile. Le attività hanno garantito una presenza capillare e coordinata, rafforzando la percezione di sicurezza nella popolazione locale.

Risultati operativi: controlli, sequestri e fermo per espulsione

Le azioni condotte hanno portato ai seguenti risultati operativi:

83 persone controllate , tra cui 21 con precedenti di polizia

, tra cui 37 veicoli controllati

1 verbale per infrazione al Codice della Strada

per infrazione al Sequestrate 2 sigarette contenenti marijuana

Durante le verifiche è stato identificato e fermato un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per furto in abitazione. “Al termine delle operazioni è stato accompagnato al CPR di San Gervasio per l’espulsione”, hanno confermato fonti ufficiali.

Impegno istituzionale per il contrasto alla criminalità

Con l’operazione “Alto Impatto”, la Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi. “L’azione congiunta mira a garantire ai cittadini tranquillità e un presidio efficace sul territorio”, ha dichiarato la Questura di Salerno, sottolineando l’importanza delle attività straordinarie per la tutela della sicurezza locale.