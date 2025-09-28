Province, Iannone (FdI): “Stanziato oltre 1 miliardo di euro per le infrastrutture stradali”

Si tratta di fondi che saranno utilizzabili, nell’ambito di una strategia nazionale

A cura di Comunicato Stampa
Antonio Iannone

“Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state ripartite risorse per oltre 1 miliardo di euro per le infrastrutture stradali di tutte le Province d’Italia.

L’obiettivo

Si tratta di fondi che saranno utilizzabili, nell’ambito di una strategia nazionale. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province. I Governi di sinistra, negli anni passati, hanno tagliato pesantemente le risorse e con la Legge Delrio hanno distrutto questo essenziale livello istituzionale.

Il Governo Meloni ed in particolare il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti e’ vicino ai territori dando respiro alle Province che gestiscono un’ampia rete di collegamenti essenziali per lo sviluppo e la vita dei cittadini”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Orria panorama

Orria: Comune intende realizzare attività per l’accoglienza diffusa

Per far questo l'Ente ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un…

Nadia La Brocca

Eboli, scontro sulla sicurezza a Campolongo: “Autorità provinciali assenti”

L'Assessore La Brocca sotto attacco difende il suo operato

Lutto a Sala Consilina per la morte di Nicola Spolzino: annullati i festeggiamenti civili per San Michele

Rinviato il concerto di Giusy Ferreri In segno di cordoglio per la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.