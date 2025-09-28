Province, Iannone (FdI): “Stanziato oltre 1 miliardo di euro per le infrastrutture stradali”

“Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state ripartite risorse per oltre 1 miliardo di euro per le infrastrutture stradali di tutte le Province d’Italia.

L’obiettivo

Si tratta di fondi che saranno utilizzabili, nell’ambito di una strategia nazionale. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province. I Governi di sinistra, negli anni passati, hanno tagliato pesantemente le risorse e con la Legge Delrio hanno distrutto questo essenziale livello istituzionale.

Il Governo Meloni ed in particolare il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti e’ vicino ai territori dando respiro alle Province che gestiscono un’ampia rete di collegamenti essenziali per lo sviluppo e la vita dei cittadini”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.