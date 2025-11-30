Promozione: termina in parità il big match Campagna – Agropoli

Termina 0-0 il big match della domenica tra Città di Campagna e U.S. Agropoli. Il “Dony Rocco” di Campagna, poco prima della partita, regala un commovente tributo a Gabriele ed Enrico, i due ragazzi scomparsi una settimana fa in un tragico incidente stradale, con i calciatori che sono entrati in campo con una maglia speciale dedicata.

La cronaca

La partita è da subito equilibratissima e bloccata a livello tattico, ma a metà del primo tempo è l’Agropoli a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Capozzoli, terminato sul fondo dopo un cross preciso di Tedesco sul secondo palo.

Al tramonto del primo tempo il Campagna va vicino al vantaggio con un colpo di testa da pochi passi di Santucci, che trova la risposta pronta di Lesta, che blocca il tentativo dell’attaccante granata.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo la partita si incattivisce con diversi cartellini, ma cambia poco sul piano delle occasioni da gol: le due squadre si equivalgono e concedono poco ai rispettivi attacchi.

Il Campagna attacca più in organico nella prima fase ma sfiora il gol in un’ unica occasione: Esposito non riesce in un rimpallo a spingere il tap-in e sbloccare il risultato, dopo un intervento (questa volta non perfetto) di Lesta.

Al 25° Tedesco ci prova con il mancino dal limite dell’area, ma la sua conclusione viene deviata e termina sul fondo. A 5 minuti dalla fine del tempo regolamentare, il subentrato D’Avella con un guizzo guadagna un calcio di rigore per i delfini, ma sul dischetto Tedesco non riesce a superare Pisapia, che indovina l’angolo, fallendo così il gol della vittoria e sbagliando il suo primo calcio di rigore in stagione dopo averne segnati 3.

Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte e sancisce la fine: le due prime della classe del girone D si dividono i punti: il Campagna che resta primo a 28 punti in classifica e l’Agropoli che sale a 24, al secondo posto insieme alla vittoriosa Rocchese.