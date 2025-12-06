Promozione, l’Agropoli sfida il Pompei al “Guariglia” e piazza un colpaccio in attacco

L’Agropoli torna a giocare in casa questa domenica dopo il pareggio a reti inviolate al “Dony Rocco” di Campagna.

I ragazzi di mister Turco hanno vinto tutte e sei le partite disputate sul proprio campo e sono ancora l’unica squadra imbattuta nel girone D di Promozione.

La situazione in classifica e i rinforzi sul mercato

Nonostante ciò, i cinque punti di penalizzazione pesano tantissimo in classifica: l’Agropoli si trova al terzo posto a 24 punti insieme alla Rocchese, a -4 dal Campagna capolista ma con una partita in più rispetto ai granata, per cui, in attesa dei risultati sugli altri campi, i delfini hanno un disperato bisogno dei tre punti.

Colpo in attacco

Inoltre la società biancoazzurra si sta muovendo sul mercato per perfezionare la rosa: è stato presentato oggi l’acquisto di Massimo De Luise, attaccante classe ’99, un grande finalizzatore di categoria che ha appena rescisso il contratto con il Melfi dopo uno scarso minutaggio in Eccellenza.

De Luise ha segnato ben 76 reti nelle ultime due stagioni in Promozione, per cui parliamo di un grandissimo colpo in casa Agropoli. Il calciatore proviene dal Melfi ed è stato presentato oggi alla stampa: “Arrivo ad Agropoli per vincere il campionato, sono un uomo d’area bravo con i piedi ma anche a sfruttare i cross dalle fasce di testa”, ha detto.

La gara di domenica

Al “Guariglia” arriva il Pompei Soccer, una squadra che si è rafforzata nell’ultimo mese con l’innesto di diversi calciatori e che ha riposato lo scorso weekend. Inoltre, paradossalmente, la squadra di Minichini rende meglio fuori dalle mura amiche: 3 delle sue 4 vittorie sono arrivate in trasferta.

I giallorossi hanno bisogno di fare risultato, vista la loro classifica non particolarmente felice, per cui spetta una grande prova ai delfini: portare a casa la vittoria sarà tutt’ altro che facile.

Mister Carmine Turco ha sottolineato alla vigilia le qualità del Pompei e le ostilità che presenta questa partita: “il Pompei, con l’arrivo del nuovo allenatore Natale Minichini, si è rinforzato, hanno preso 4 o 5 giocatori nuovi. Già tutto questo deve alzare il nostro livello di attenzione. La nostra concentrazione dev’essere massimale”.

Il presidente Nicola Volpe, soddisfatto della presenza dei numerosi agropolesi a Campagna, ha chiamato all’appello ancora una volta i suoi tifosi, invitando tutti ad accorrere al “Guariglia” domenica, per dare una mano ai delfini e continuare a inseguire la vetta.