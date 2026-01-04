Promozione, l’Agropoli sconfitta in casa dal Citta di Pontecagnano

I delfini cominciano male il nuovo anno, perdendo in casa per 1-2 contro il Città di Pontecagnano. È una sconfitta, la prima in campionato, che pesa tantissimo per la classifica e per il morale dei biancoazzurri, seppur arrivata in uno scontro diretto.

La partita

L’approccio alla gara degli uomini di Turco è ottimo. Nonostante le pesanti assenze di Rabbeni e Tedesco, capitan Capozzoli si prende l’attacco sulle spalle e sfiora il gol due volte nei primi dieci minuti con due conclusioni pericolosissime. Al 23′ Caruso rompe l’equilibrio con un tiro potente e preciso: un grande gol dalla trequarti del numero 4 biancoazzurro che vale il vantaggio Agropoli e il suo settimo centro stagionale. Da lì in poi cala nettamente il rendimento dei delfini, fino all’uno-due micidiale del Pontecagnano che taglia le gambe ai ragazzi di Turco: al 35′ Zambrano, terzino sinistro gialloblu, si accentra in area di rigore e si inventa un mancino che non lascia scampo all’incolpevole Stasi, appena un paio di minuti più tardi, subito dopo un’occasione ghiotta per Michelli di riportare i delfini avanti, D’Acunto arriva sul fondo e confeziona l’assist per Magazzeno che segna il gol 1-2.

Nel finale di primo tempo una gran parata di Bettoni nega a De Luise il gol del pari.

Il secondo tempo scorre inesorabilmente senza che l’Agropoli riesca ad attaccare il Pontecagnano, tutti i tentativi dei delfini sono respinti da una squadra ben organizzata che con astuzia e qualche perdita di tempo fa scorrere il cronometro: l’unica occasione per l’Agropoli è un colpo di testa di Michelli che termina sul fondo a mezz’ora dalla fine.

Per il resto, tanti diverbi tra calciatori e attimi di confusione, con una direzione arbitrale non perfetta del direttore di gara che nel finale espelle Di Lucia, giocatore subentrato del Pontecagnano. Dopo circa 8 minuti di recupero, termina l’incontro con la prima sconfitta stagionale per l’Agropoli e il Pontecagnano che torna a vincere in trasferta 71 giorni dopo l’ultima volta.

La classifica

L’Agropoli ora si trova al quinto posto, nell’ultima posizione valida per l’accesso ai playoff, ed è lontana 10 punti dalla vetta occupata dal Campagna, oggi vittorioso in casa contro la Poseidon. Vince anche l’Atletico Pagani a Montoro, che si prende il secondo posto scavalcando l’Atletico San Gregorio che è rimasto a secco dopo la sconfitta sorprendente in casa contro lo Juventude Stabia. Per cui, si può parlare di un occasione sprecata per l’Agropoli che si vede ora scavalcata dal Pontecagnano stesso, il quale si trova adesso al terzo posto. Sarà fondamentale per i delfini ritrovare il successo settimana prossima, sempre al “Guariglia”, contro il Victoria Marra.