Calcio

Promozione: l’Agropoli è tornata, Poseidon e Calpazio ai titoli di coda

Si tornerà in campo sabato 11 aprile per gli ultimi snodi cruciali della stagione che possono regalare i primi verdetti

Augusto Salerno

Il campionato Promozione si ferma per le festività di Pasqua: si tornerà in campo sabato 11 Aprile per gli ultimi snodi cruciali della stagione che possono regalare i primi verdetti.

Il punto sull’Agropoli

Nel Girone D di Promozione l’Agropoli è al quarto posto con 57 punti e ha ufficialmente blindato un posto ai playoff, complice l’arrivo di Squillante che dal suo arrivo ha vinto 3 partite su 3 riportando gioco ed entusiasmo ai delfini. I biancazzurri devono cercare ora di raggiungere la più alta posizione possibile: il Città di Pontecagnano secondo è sopra di 4 punti con 61, mentre l’Atletico Pagani terzo di 2 con 59 punti. Arrivare terzi permetterebbe ai delfini di giocare in casa il primo turno dei playoff ma soprattutto con la possibilità di pareggiare e passare ugualmente il turno, è molto difficile invece arrivare secondi, considerato che tra due turni i delfini dovranno scontare il turno di riposo.

La situazione di Poseidon e Calpazio

La Poseidon ha virtualmente chiuso il suo campionato con una tranquilla salvezza: è ottava a 42 punti, troppo lontana sia dai playoff che dai playout. La Calpazio è invece ormai vicina alla retrocessione in prima categoria: ha ottenuto solo 15 punti e si trova al terzultimo posto. Il regolamento dice che per giocare il playout il distacco dalla sestultima(Centro Storico Salerno) e la terzultima (Calpazio) debba essere minore o uguale a 9 punti, e il distacco è momentaneamente di 19 punti: alla Calpazio servirebbe una vera e propria utopia sportiva. La matematica della retrocessione potrebbe arrivare già nel prossimo turno con ben tre giornate di anticipo.

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